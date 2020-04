Coronavirus: al Consiglio comunale di Milano schermaglie su test sierologici tra Sala e De Pasquale (FI) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un passo importante verso la ripartenza di Milano”, ha aggiunto il capogruppo azzurro, sottolineando però che i test “non sono stati validati” e spiegando quindi che la richiesta di conoscere i dettagli dell’accordo con la Statale, nasce anche “mettendoci nei panni dei lavoratori Atm che forse non vorrebbero essere usati come cavie per testare un test che non è ancora stato autorizzato”. Parole che non sono piaciute al sindaco Sala: “La prego di non usare parole sbagliate quando riporta le mie affermazioni: io non ho detto di aver sottoscritto alcun protocollo, ho detto anche ieri che ho raggiunto un accordo con il professor Galli per un’iniziativa che è stata discussa a lungo all’interno anche con i sindacati” ha replicato il sindaco. A De Pasquale che lo incalzava chiedendogli quindi se si sia trattato solo di un contatto telefonico con il professor Galli, il sindaco ha ribattuto: “Non ho solo telefonato. So quello che faccio quando lavoro e credo di averlo dimostrato in quasi 40 anni di carriera. Abbiamo fatto una serie di incontri e di riunioni. Abbiamo lavorato due settimane per cercare di andare avanti con i test, mentre qualcuno era fermo. Se vuole vada avanti lei nella polemica, io mi fermo qua”. (Rem)