Coronavirus: Fassino (Pd), bene von der Leyen, adesso il Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Fassino del Partito democratico intervenendo all'audizione del ministro Di Maio alle commissioni Esteri di Camera e Senato ha evidenziato: "Dalla presidente von der Leyen parole importanti che confermano la volontà dell'Ue di mettere in campo il massimo sforzi per contrastare coronavirus e le sue conseguenze economiche e sociali. Dopo i 750 miliardi della Bce per acquisto titoli, i 200 miliardi della Bei per garanzie alle imprese, i 100 miliardi di Sure per sostenere disoccupati, cassaintegrati e precari, la sospensione del Patto di stabilità, la deroga agli aiuti di Stato, adesso serve il Recovery fund, un grande piano - ha aggiunto - di 1.500 miliardi per rilanciare crescita e lavoro. E così dimostrare la vitalità e l'utilità dell'Unione europea". (Rin)