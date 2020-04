Coronavirus: Morelli (Lega), Sala chiarisca, no bugie a milanesi mentre gente muore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala ha fatto una figura barbina. Arriva in serata la verità da parte della Statale di Milano in merito alla panzana raccontata dal sindaco di Milano sulla richiesta di sperimentazione dei test sierologici per i conducenti Atm: il sindaco non aveva inviato nessuna richiesta formale all'attenzione del Comitato etico della Statale e lo ha fatto stasera per coprire evidentemente dei fatti sui quali in Comune si è fatto qualche annuncio di troppo. Inutile mettere la polvere sotto il tappeto dopo aver mentito ai milanesi. Sala chiarisca, no a bugie ai milanesi mentre la gente muore". Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.(Com)