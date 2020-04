Usa: Trump lascia a governatori la scelta su allentamento misure per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ai governatori che alcuni potrebbero iniziare a riaprire i loro Stati entro il 1° maggio o prima, se lo desiderassero, chiarendo che non avrebbe cercato di imporre la sua volontà. Spetterà dunque ai governatori decidere come e quando riaprire imprese, uffici pubblici e scuole. Lo riporta il "New York Times". "Sarete voi a prendere le decisioni", ha detto Trump in una telefonata giovedì con i governatori, secondo una registrazione audio fornita dal "Nyt". "Avrete voi il controllo. Staremo al vostro fianco e apriremo il nostro Paese e lo faremo funzionare. Le persone vogliono lavorare". La scelta delle parole di Trump è stata una significativa inversione dopo soli tre giorni dopo aver insistito sul fatto che "il presidente degli Stati Uniti prende le decisioni" e ha un'autorità "totale" sulla riattivazione dell'economia. (Nys)