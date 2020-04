Coronavirus: Campidoglio, su buoni spesa procedura corretta, diffidata Repas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento alle Politiche sociali del comune - continua ancora la nota di Roma Capitale - ha dunque avviato un'indagine di mercato, al fine di verificare la possibile offerta immediata dello stesso servizio con una scontistica superiore, da parte di società concorrenti. Dall'indagine è emerso che la società Edenred offriva uno sconto pari al 20 per cento in buoni spesa e, in aggiunta, la possibilità di utilizzare a vantaggio dei cittadini la app su smartphone che permette di abbattere i tempi di consegna dei ticket nonché di ridurre il processo di stampa su carta e trasporto con mezzo blindato invece imprescindibile per i ticket cartacei. Messe a confronto le due offerte, della Repas da una parte e della Edenred dall'altra, l'Amministrazione ha rilevato l'evidente maggiore convenienza della seconda e ha dunque avviato la relativa procedura di assegnazione. Il dipartimento capitolino ha quindi comunicato telefonicamente alla società Repas che era stata presentata un'offerta migliore e che il servizio era in corso di affidamento ad un'altra società. Solo successivamente, la Repas ha inviato alle strutture capitoline una mail contenente una seconda e tardiva proposta di offerta, che alzava la scontistica dal 10 per cento al 20 per cento. Si sottolinea, in proposito, come la procedura di assegnazione del servizio non fosse di 'asta' a chi nel tempo offriva le migliori condizioni, bensì una richiesta immediata di condizioni vantaggiose, data anche l'assoluta necessità di velocità richiesta dal servizio. Si sottolinea, inoltre, come la stessa tardiva proposta della Repas non includesse e non potesse includere - anche su diretta domanda formulata dall'Amministrazione - la possibilità di accredito dei ticket tramite una app. Non risulta, altresì, ad oggi pervenuta alcuna comunicazione di indagini in corso da parte della Corte dei Conti in merito alla procedura. (Com)