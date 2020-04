Nato: generale Wolters, massima attenzione sui materiali sanitari provenienti dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie sui prodotti medici che sono stati consegnati da alcune nazioni della Nato ad altre nazioni alleate, Wolters ha evidenziato che la Russia ha tentato di minimizzare l'importanza di una nazione nella Nato che fornisce attrezzature di dispositivi di protezione individuale ad un'altra. "Questo fatto in sé è una forma di disinformazione", ha detto. "Abbiamo anche visto casi in cui la Russia ha consegnato merci alle nazioni europee, e ci sono stati molti articoli di stampa che dimostrano che tali prodotti sono difettosi", ha aggiunto. "Ciò che dobbiamo ai nostri cittadini è garantire che diciamo la verità. E parte di una campagna di disinformazione inizia con la fiducia e la fiducia che i cittadini hanno in ciò che trasmetti. E vogliamo assicurarci di continuare a rimanere fedeli ai nostri valori democratici", ha spiegato. Wolters ha inoltre aggiunto di rimanere "molto, molto concentrato" sulle transazioni di materiale che ci sono state dalla Russia all'Italia e di esserne a conoscenza. "Sono a conoscenza di tali transazioni. È preoccupante. Presto molta attenzione all'influenza russa. E dobbiamo assicurarci di avere tutti i fatti. È una preoccupazione. Rimaniamo molto, molto vigili nella Nato rispetto a tali transazioni e continuiamo a monitorare al massimo grado", ha spiegato. (segue) (Beb)