Nato: generale Wolters, massima attenzione sui materiali sanitari provenienti dalla Russia (3)

- Secondo Wolters sono "i nostri valori condivisi in tutta l'Alleanza Nato" a permettere agli alleati di "passare attraverso" tempi complessi come quelli attuali. "Credo davvero che questa pandemia ci abbia avvicinato di più", ha detto Wolters che, in qualità di figura guida del comando europeo degli Stati Uniti, ha poi passato in rassegna quello che le forze degli Stati Uniti hanno fatto. "In tutto il teatro europeo abbiamo fornito oltre 500 mila dollari statunitensi in attrezzature essenziali e forniture mediche del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nella sola Italia. Abbiamo sfruttato relazioni bilaterali di lunga data per coordinare l'accesso alle forniture in Lussemburgo. Sotto la guida della Nato ci siamo uniti agli alleati per portare le forniture mediche necessarie dal Pacifico alla Romania", ha detto. "Il 10 aprile il presidente degli Stati Uniti ha autorizzato contributi di 4,7 milioni di euro per finanziare i requisiti di dispositivi di protezione individuale acquistati localmente. Il comando europeo degli Stati Uniti ha in corso 10 progetti di reazione rapida, offrendo 150 mila dollari in dispositivi di protezione individuali in otto località diverse. E mentre parliamo, abbiamo altri otto progetti in lavorazione. Proprio questa settimana abbiamo trasferito tre americani da Kabul, in Afghanistan, alla base aerea di Ramstein, in Germania, e successivamente al Centro medico regionale di Landstuhl in Germania per il trattamento di Covid 19. Questa è stata la prima volta per il nostro Dipartimento della Difesa americano dall'Afghanistan all'Europa", ha aggiunto il generale. (segue) (Beb)