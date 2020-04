Nato: generale Wolters, massima attenzione sui materiali sanitari provenienti dalla Russia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Wolters, nessuno di questi eventi sarebbe stato possibile senza la fiducia e il coordinamento tra alleati e partner. "Questa è la prova che l'Alleanza rimane pronta e in grado di sostenersi a vicenda in questi tempi difficili", ha sottolineato. Infine, Wolters ha messo in evidenza "l'importanza delle informazioni credibili" e ha spiegato che "come forze militari, abbiamo l'obbligo di essere veritieri, puntuali e precisi in ciò che diciamo e in ciò che facciamo, ed è esattamente ciò che continuiamo a fare qui, dal punto di vista degli Stati Uniti, e certamente dal punto di vista europeo. Fa parte del nostro sistema di valori democratici". In questo senso, "la trasparenza è vitale in questo momento" e "neutralizzare la disinformazione e fornire fatti accurati e veritieri è fondamentale. La nostra collaborazione e fiducia reciproca è costante e rimarrà così a lungo dopo la fine di Covid 19", ha concluso il generale statunitense. (Beb)