Arabia Saudita: coronavirus, annunciata in anticipo fine dell'anno scolastico

- Il ministero dell'Istruzione saudita ha annunciato oggi la fine anticipata dell'anno scolastico per tutte le classi a seguito delle restrizioni per il contenimento del coronavirus. In base alla misura tutti gli studenti saranno promossi alle classi superiori in base ai loro voti del primo semestre. Le scuole elementari termineranno il 7 maggio. Per le scuole medie e superiori la chiusura dell’anno scolastico sarà anticipata al 14 maggio e fino ad allora proseguirà l’apprendimento a distanza. La misura si applica sia alle scuole pubbliche che a quelle private. Oggi l'Arabia Saudita ha registrato quattro nuovi decessi per coronavirus e 518 nuove infezioni, portando il bilancio delle vittime a 83 e il numero totale di casi confermati a 6.380. In una conferenza stampa, il portavoce del ministero della Salute, Muhammad al Abdel Ali, ha dichiarato che su un totale di 518 nuovi casi, Gedda ha riportato il numero più alto con 195 infezioni. Sul totale di 6.380 casi confermati, 5.307 casi stanno ancora ricevendo l'assistenza sanitaria necessaria. La maggior parte dei pazienti è in condizioni stabili, mentre 71 sono critici e stanno ricevendo un trattamento in reparti di terapia intensiva.(Res)