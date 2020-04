Coronavirus: assessore Lazio, test sierologici, smart working e mascherine per "fase 2"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecentomila test sierologici per forze dell'ordine e personale sanitario, in maniera da poter valutare la circolazione del virus nel Lazio, smart working diffuso nella pubblica amministrazione, pannelli divisori negli uffici che hanno contatto con il pubblico, distanziamento sociale, mascherine soprattutto nei luoghi chiusi, norme puntuali per una riapertura progressiva delle attività produttive, vaccino anti-influenzale obbligatorio per gli over 65. Questo il quadro disegnato oggi dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso dell'audizione in video conferenza nella commissione regionale, presieduta da Giuseppe Simeone, per quanto riguarda la programmazione della "fase 2" nel Lazio, una volta superata la fase più acuta dell'emergenza. "Siamo in attesa di avere un'indicazione tecnica uniforme a livello nazionale, per quanto riguarda i test sierologici – ha spiegato D'Amato – se il Comitato tecnico scientifico non provvederà entro stasera, domani pubblicheremo comunque la nostra gara per acquisire i test. Si tratta di prelievi venosi, che abbiamo sperimentato a Nerola, Contigliano e a Tor Vergata, hanno un elevato livello di attendibilità e accertano la presenza o meno degli anticorpi. A noi serve per capire quanto il virus abbia circolato nel Lazio, rispetto ai casi positivi già accertati. Nella sperimentazione il risultato è stato molto basso, poco più del'1 per cento, vedremo se lo studio confermerà o meno questo dato". Riguardo al reperimento dei reagenti per i test Covid, "si tratta - ha detto D'Amato - di un tema importante, nazionale e sovranazionale. Abbiamo attivato i nostri canali, finanche le facoltà di Chimica, sia nelle università di Roma che in altre del Lazio, che si sono rese disponibili a lavorare a protocolli per favorire la produzione di reagenti. È una produzione non illimitata, rischia di mettere in difficoltà i passaggi successivi". (segue) (Rer)