Coronavirus: assessore Lazio, test sierologici, smart working e mascherine per "fase 2" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore D'Amato ha anche svolto una relazione sullo stato della rete ospedaliera nelle province del Lazio spiegando che, se continuerà la discesa nella curva dei contagi, già a partire da maggio si potrà procedere con una rimodulazione delle strutture, lasciando in attività i presidi esclusivamente dedicati al Covid-19 e la rete per le malattie infettive, mentre il resto degli ospedali potranno tornare all'attività normale. "Stasera - ha proseguito D'Amato – scade il termine per l'adesione dei medici alle Unità per l'assistenza domiciliare (Uscar). Al momento sono circa 900 le domande arrivate. Si tratta di un elemento essenziale, insieme alle cosiddette Api, (infermieri), per l'assistenza a chi è in isolamento domiciliare e per accelerare la nostra capacità di effettuare i tamponi a chi ne ha bisogno". Inoltre l'assessore ha toccato i tema dei controlli nelle Rsa e nelle case di riposto: "Abbiamo effettuato 335 ispezioni in tutto il Lazio, sono molte le carenze rilevate: quando avremo superato l'emergenza bisognerà ripensare tutto il sistema - ha spiegato D'Amato. In particolare vorrei ricordare l'accertamento sulla Rsa di Rocca di Papa dove ci sono stati numerosi positivi ha permesso di appurare che non solo non erano state rispettate le disposizioni inviate a tutte le strutture già a gennaio ma che, addirittura, il direttore sanitario non aveva i titoli necessari. Tutta la vicenda è stata già portata all'attenzione della Procura". (segue) (Rer)