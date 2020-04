Coronavirus: assessore Lazio, test sierologici, smart working e mascherine per "fase 2" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore D'Amato, nella replica ha ribadito che "il Lazio è una delle Regioni in cui il virus ha il più basso tasso di letalità e una di quelle che ha fatto più tamponi: in tutto sono più di 75 mila, di cui il 93 per cento negativi. Le strutture ospedaliere hanno risposto in maniera soddisfacente all'emergenza che siamo riusciti ad arginare. Non ci sarà a maggio il giorno dello 'sciogliete le righe' ma una progressione, perché finché non ci sarà il vaccino non si può parlare di ordinarietà, ma solo di convivenza col virus". In merito al tema Dpi, l'assessore ha precisato che "abbiamo approvvigionamenti sufficienti, se si eccettua una difficoltà sulle tute impermeabili: il carico dovrebbe arrivare domani. Ora guardiamo a una riapertura graduale e prudente, nell'ambito delle misure che stabilirà il governo nazionale". Infine, per quanto riguarda la questione dei test sierologici somministrati dai privati, l'assessore D'Amato ha ribadito: "sono contento che altri, anche all'opposizione, condividano che non si può fare business sull'epidemia: se i costi e le tariffe sono chiari non c'è preclusione nei confronti dei privati. Ma se uno pensa di fare un test chiedendo 100, 150 euro per una cosa che ne costa 4 o 5, allora siamo su mondi inconciliabili, perché stiamo parlando di speculazione, quindi - ha concluso D'Amato - non c'è possibilità alcuna di scenari collaborativi". (Rer)