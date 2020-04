Frosinone: in consegna altri 450 buoni spesa, 1.700 le pratiche istruite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Frosinone, a seguito delle indicazioni espresse dal sindaco, Nicola Ottaviani, sta procedendo, in questi giorni, alla erogazione di ulteriori 450 buoni spesa, a favore delle famiglie residenti o domiciliate nel capoluogo. Al termine delle operazioni, che proseguiranno nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì, dunque, saranno soddisfatte anche le ulteriori domande di sostegno, rispetto alle 1.200 circa, a cui era stato fatto fronte a ridosso delle festività pasquali. Complessivamente, quindi, le domande che sono state istruite da parte dell'amministrazione comunale hanno sfiorato quota 1.700, con una ridistribuzione di circa 150.000 euro di contributi. Nei prossimi giorni, si passerà alla seconda fase, senza la necessità che ci sia la presentazione di ulteriori domande da parte degli utenti, con la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie fino alla concorrenza dell'importo di 460.000 euro. Gli operatori dei servizi sociali stanno richiamando personalmente i singoli cittadini che hanno depositato l'istanza, per concordare il luogo e l'orario della consegna dei buoni spesa in distribuzione nei prossimi giorni. (Com)