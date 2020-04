Coronavirus: Castaldo (M5s), senza unanimità su Recovery fund come garanzia bond, opzione cooperazione rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La via maestra per risolvere la crisi posta dal coronavirus è l'istituzione di un Recovery fund come garanzia per l'emissione di bond europei e, "se non si dovesse riuscire a conseguire l'unanimità, si può verificare l'opzione di una cooperazione rafforzata". Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s) in una trasmissione televisiva su Class Cnbc. "Per noi la via maestra per risolvere questa crisi resta l'istituzione di un Recovery fund come garanzia per l'emissione di recovery bond europei", ha detto. "Per questo motivo è fondamentale, a mio avviso, insistere vigorosamente per l'ottenimento di un accordo ambizioso: se non si dovesse riuscire a conseguire l'unanimità, cioè coinvolgendo tutti gli Stati dell'eurozona, a questo punto si può verificare l'opzione di una cooperazione rafforzata", ha aggiunto. (segue) (Beb)