Coronavirus: Fiepet-Confesercenti, pronti a fare proposte per fase 2 a Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiepet-Confesercenti parteciperà al tavolo in Regione Lazio per affrontare la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Lo riferisce in una nota il presidente dell'associazione di categoria Claudio Pica. "In questi giorni - scrive - abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni dai nostri associati, peraltro molti disposti a 'restare chiusi' dopo aver letto le prime indiscrezioni sugli organi di stampa per la gestione della 'Fase 2'. Alla Regione Lazio presenteremo proposte che andremo a condividere nei prossimi giorni con i nostri delegati di Roma e del Lazio. Abbiamo fatto, insieme, uno sforzo importante per far accogliere le nostre proposte dai tavoli istituzionali. Provvedimenti che sono stati accolti dall'Assemblea capitolina, e che rappresentano delle vittorie per tutti i nostri associati. Penso alla cancellazione della Cosap – ancora in attesa delle delibere attuative - all'ipotesi avanzata di rivedere tutti i Pmo del centro storico, è allo studio una soluzione per gli affitti dei negozi commerciali, come è in discussione in Campidoglio la cancellazione della tariffa sui rifiuti di questi mesi. Inoltre, la nostra confederazione nazionale sta avanzando proposte ad hoc che verranno recepite nel decreto di aprile, affinché il Governo possa concretamente intervenire a supporto delle Pmi".(Com)