Coronavirus: Brasile, 1.765 morti e almeno 29.184 contagiati (6)

- Allarme alto anche in Bolivia – con 441 casi di contagio e 29 morti. Emergenza sanitaria e quarantena su tutto il territorio nazionale ameno fino al 30 aprile, chiusura totale delle frontiere e severe restrizioni ai movimenti interni. Stop anche alle rotte di trasporto pubblico passeggeri tra le varie province, con transito consentito solo alle merci. Allarmanti i numeri registrati in Ecuador: 7.858 casi e 388 morti. Il governo ha disposto il coprifuoco dalle 14 alle 5, isolamento domiciliare per chi arriva dai paesi a rischio. Dal 16 marzo sono chiuse le frontiere e sospesi i voli internazionali. A fronte dell'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, il presidente Lenin Moreno ha varato tagli da 1,4 miliardi di dollari alla spesa. Stato di emergenza anche in Perù, dove si conta un totale di 11.475 casi e 254 morti. Il presidente Martin Vizcarra chiude le frontiere, e impone quarantena obbligatoria a tutta la popolazione fino al 26 aprile. Confermate per ora le elezioni generali in agenda ad aprile 2021. (segue) (Brb)