Coronavirus: Macron, senza condivisione debito nell'Ue vinceranno i populisti

- I populisti vinceranno se i paesi europei non decideranno di lanciare un fondo di salvataggio che possa emettere debito comune per affrontare la crisi determinata dal coronavirus. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista al "Financial Times". Secondo il presidente francese, i paesi dell'Ue "non hanno scelta" se non quella di istituire questo fondo per fare fronte ad una situazione straordinaria in modo da "emettere debito comune con una garanzia comune". (Res)