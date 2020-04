Coronavirus: Sereni, serve alleanza globale per farmaci e vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministro degli Affari Esteri, Marina Sereni, ha partecipato oggi, in videoconferenza, alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il multilateralismo, organizzata dai ministri degli Esteri di Francia, Jean Yves Le Drian e Germania, Heiko Maas, al fine di discutere la necessità di una risposta coordinata alla pandemia di Covid-19, per rafforzare l’operato delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms). Nel ricordare come il multilateralismo sia un pilastro della politica estera italiana, la viceministro ha confermato il nostro impegno a contribuire al consolidamento della governance sanitaria globale, all’interno della quale l’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms) gioca un ruolo cruciale di guida. “L’Italia continuerà a fare la sua parte nella risposta globale al Covid-19”, ha detto Sereni, sottolineando che il nostro Paese ha già contribuito al Piano di Risposta Oms e annunciando che si stanno considerando nuovi contributi per la ricerca e la distribuzione del vaccino, per il quale sarà necessario uno sforzo globale inclusivo. (segue) (Com)