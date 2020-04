Coronavirus: Sereni, serve alleanza globale per farmaci e vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le proposte italiane cui Sereni ha fatto riferimento nel corso della riunione: una “alleanza internazionale per il vaccino”, piattaforma per coordinare tutti gli sforzi nella ricerca, produzione e distribuzione del farmaco proposta al Segretario generale Onu Antonio Guterres dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che va unita alla formazione, nell’ambito della strategia Fao, di “una Coalition for Food, per scongiurare il pericolo che agli effetti della pandemia si sommino quelli di una crisi alimentare”. La viceministro ha poi ricordato la necessità di vigilare affinché le misure straordinarie adottate dagli Stati per far fronte a questa crisi senza precedenti rispettino i principi dello Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, rimanendo limitate allo strettamente necessario, proporzionate, temporanee e soggette a continuo scrutinio. “Questa crisi la dobbiamo superare uniti e salvaguardando i nostri principi e valori”, ha concluso la viceministro. (Com)