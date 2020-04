Coronavirus: Dubai annuncia un blocco più rigoroso, permessi alimentari solo ogni tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti) ha annunciato nuove restrizioni per i permessi di movimento nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riporta l’emittente satellitare “al Arabiya” le autorità hanno limitato i permessi per uscire di casa per acquistare beni di prima necessità in un negozio di alimentari o in farmacia che sarà ora possibile solo una volta ogni tre giorni. Le uscite per poter effettuare prelievi di denaro agli sportelli o ai bancomat sarà di uno ogni cinque giorni. Le uscite per emergenza sono limitati a due volte al giorno. Il sistema dei permessi di movimento è stato inizialmente lanciato alla fine di marzo, con successive multe per i trasgressori. Finora negli Emirati sono stati registrati 5.365 casi di coronavirus e 33 morti.(Res)