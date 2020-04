Yemen: inviato Onu, spiragli per adozione accordo cessate il fuoco nell’immediato futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Griffith ha intensificato gli sforzi per raggiungere un’intesa fra le parti in guerra dal 2014 dopo che lo scorso marzo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un appello per un cessate il fuoco globale, in modo che il mondo possa concentrarsi sulla lotta contro la pandemia di coronavirus. Lo scorso 8 aprile le coalizione militare a guida saudita ha annunciato un cessate il fuoco nel paese a partire dal 9 aprile per due settimane proprio per combattere l’eventuale diffusione del coronavirus. Finora un solo caso di coronavirus è stato confermato nello Yemen, dove circa l'80 per cento della popolazione, circa 24 milioni di persone, ha bisogno di aiuti umanitari. Tuttavia le organizzazioni impegnate nella distribuzione di aiuti temono una diffusione del virus che andrebbe provocare il caos in un paese con un sistema sanitario praticamente distrutto dopo cinque anni di guerra. (Res)