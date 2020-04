Coronavirus: Pd, su Rsa lombarde dati agghiaccianti, Fontana non scappi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dati agghiaccianti. Non ci sono altre parole per descrivere il dramma delle Rsa in Lombardia. La conferma di ciò che purtroppo tutti noi temevamo è arrivata oggi dalla sottosegretaria Zampa che alla Camera ha condiviso i dati forniti da uno studio dell’Istituto superiore della sanità. Il 15 per cento dei pazienti delle Rsa del campione sono morti. Sono dati parziali, che derivano appunto da un campione, destinati purtroppo a crescere”. Lo affermano in una nota i parlamentari lombardi del Partito Democratico. ”È la fotografia di un disastro, frutto di scelte politiche che chiamano direttamente in causa il presidente Fontana e la sua giunta. Sorprende la totale mancanza di responsabilità di Fontana e Gallera che cercano ora di scaricare tutto sulle Rsa – prosegue la nota - e di nascondersi dietro un dito. La magistratura farà il suo corso, ma le responsabilità politiche vanno accertate il prima possibile, e siamo sicuri che già con la commissione regionale d’inchiesta chiesta dalle opposizioni sul coronavirus sarà chiaro a tutti che chi doveva gestire l’emergenza ha invece aiutato il coronavirus a diffondersi e a colpire come da nessun altra parte in Italia”. “Noi, come parlamentari lombardi, come cittadini lombardi, certamente non staremo a guardare. L’incapacità di Fontana è sconcertante. E purtroppo a pagare il prezzo più alto sono state le persone affidate alle cure delle Rsa, i loro familiari, e tutta la comunità. Ma davvero non è pensabile di far passare questo scempio sotto silenzio”, conclude la nota. (Com)