Golfo: approvata proposta Kuwait per rete comune sicurezza alimentare

- Le sei monarchie arabe del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno approvato la proposta del Kuwait di istituire una rete comune per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per far fronte alla crisi del coronavirus. La decisione è stata presa dopo una riunione virtuale dei ministri del Commercio e dell'Industria per discutere l'impatto della pandemia sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. Il numero totale di casi di coronavirus negli stati del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) ha superato i 15.000 casi con tutti e sei i paesi del Golfo Arabo che continuano a imporre blocchi di vari gradi a un mese dal primo morto registrato in Bahrein.(Res)