Libia: l'ex ministro algerino Lamamra ritira la candidatura a inviato speciale dell'Onu

- L'ex ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha ritirato ufficialmente la propria candidatura a inviato dell'Onu in Libia in sostituzione di Ghassan Salamé. Lo ha dichiarato lo stesso ex capo della diplomazia di Algeri alla stampa del paese nordafricano. “Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha preso l'iniziativa, il 7 marzo 2020, di offrirmi personalmente l'incarico di rappresentante speciale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)", ha spiegato Lamamra, ripreso dall'agenzia di stampa ufficiale algerina "Aps". "Ho dato il mio consenso in linea di principio in uno spirito di impegno a favore dei fratelli libici, nonché nei confronti delle organizzazioni internazionali e regionali interessate alla risoluzione della crisi libica". Tuttavia, ha aggiunto il diplomatico algerino, "le consultazioni che Guterres ha condotto da allora non sembrano potersi tradurre nell'unanimità del Consiglio di sicurezza e di altri attori, e questo è essenziale per la realizzazione del missione di pace e di riconciliazione nazionale in Libia".Secondo quanto rivelato da fonti francesi citate dai media libici, diversi paesi, compresi membri dell'Unione africana, non sarebbero entusiasti della possibilità che l'Algeria riacquisti la sua influenza diplomatica attraverso la mediazione strategica in Libia. Sembra dunque che l'impasse nel processo politico in Libia dopo le dimissioni del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, debba proseguire, date le difficoltà incontrate dal segretario generale nel nominare un sostituto. Dopo che gli Stati Uniti si sono opposti alla candidatura dell'ex ministro degli Esteri algerino Lamamra, sebbene quest'ultimo abbia avuto il sostegno di Guterres e di 14 dei 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quotidiano francese “Le Monde” descrive la questione come una forte sconfitta diplomatica per l'Algeria. Secondo la fonte francese, "diversi paesi regionali hanno espresso riserve non sulla persona, ma sulla sua nazionalità". "Gli egiziani o gli algerini, qualunque cosa si dica, hanno una propensione per la Libia orientale o occidentale, anche se è vero che l'Algeria è più equilibrata del Cairo", si legge.Lo scorso 9 aprile, il quotidiano elettronico algerino “Tsa” aveva sottolineato che tre paesi arabi, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco, si sono opposti alla nomina del diplomatico algerino, ritenuto troppo vicino al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, l’organo esecutivo riconosciuto dalla Nazioni Unite ma non dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che assedia la capitale da oltre un anno. Anche gli Stati Uniti hanno anche deciso di opporsi alla candidatura di Lamamra, ritenuta vicina alla Russia, accusata a sua volta di sostenere Haftar. La guida della missione Onu in Libia, intanto, rimane ufficialmente “ad interim” dalla diplomatica statunitense, Stephanie Williams. (Res)