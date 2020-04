Panama: coronavirus, Fmi approva linea di credito da 515 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una linea di credito per Panama da 515 milioni di dollari, per consentire al paese di fare fronte all’emergenza causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. La pandemia, di legge in un comunicato dell’Fmi, ha significativamente indebolito le prospettive macroeconomiche di Panama per il 2020 e ha aperto un gap nella bilancia dei pagamenti stimato in circa 3,7 miliardi di dollari. La linea di credito, approvata attraverso lo Strumento per il finanziamento rapido (Rfi), consentirà al paese mobilitare le spese sanitarie essenziali per fare fronte alla pandemia. (Was)