Coronavirus: Mef, dal 18 maggio nuova emissione Btp Italia a sostegno sanità e ripresa economica

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) annuncia una nuova emissione del Btp Italia, che sarà interamente dedicata a finanziare le spese dei recenti provvedimenti del governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell’economia nazionale. Lo riferisce il Mef in una nota. Il Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale, sarà collocato sul mercato, come sempre, in due fasi: la prima da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio, alla quale avranno accesso solo i risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail) e il giorno 21 maggio riservato invece agli investitori istituzionali. (segue) (Com)