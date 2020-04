Coronavirus: Mef, dal 18 maggio nuova emissione Btp Italia a sostegno sanità e ripresa economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione del difficile contesto in cui l’operazione si svolge l’annuncio dell’emissione viene dato oggi, anche nelle more di una definizione di dettaglio di alcuni elementi collegati a questa edizione speciale del Btp Italia, a cominciare dalla durata che sarà comunque in linea con le precedenti emissioni e con quanto già anticipato dalle linee guida del debito pubblico 2020, ovvero fra i 4 e gli 8 anni. Come di consueto - precisa il Mef - il collocamento avverrà sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana) attraverso le seguenti quattro banche dealers: Banca Imi s.p.a, Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital services Banca per le imprese s.p.a, Unicredit s.p.a. Tutte le successive comunicazioni saranno reperibili sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze. (Com)