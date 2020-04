Roma: Acea, 2 autobotti per fornire acqua residenti Balduina in attesa riparo guasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al guasto idrico verificatosi in via De Carolis, i tecnici di Acea Ato 2 sono subito intervenuti per la riparazione della perdita, verificatasi nel pomeriggio intorno alle 16 e 10. Per consentire le manovre di riparazione si è reso necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone limitrofe al luogo del guasto, in modo da poter operare in sicurezza. Per garantire l’approvvigionamento dei residenti, Acea Ato 2 ha previsto la presenza sul posto di due autobotti, che resteranno in stazionamento per tutta la durata dell’intervento. Lo comunica Acea in una nota. (Rer)