Onu: nell’immediato futuro spiragli per un cessate il fuoco in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dello Yemen delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha espresso oggi la speranza che le parti in guerra possano adottare nell’immediato futuro gli accordi di cessate il fuoco a livello nazionale, le principali misure economiche e umanitarie e una ripresa dei colloqui politici. Intervenendo oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Griffiths ha sottolineato di aver negoziato nelle ultime due settimane le proposte con il governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e i ribelli sciiti Houthi. "Ci aspettiamo che concordino e adottino formalmente questi accordi nell'immediato futuro", ha affermato. Secondo il diplomatico Onu, le misure economiche e umanitarie potrebbero includere: il rilascio di prigionieri e detenuti, l'apertura dell'aeroporto di Sana’a, il pagamento di stipendi dei dipendenti pubblici, l'apertura delle strade e delle vie d’accesso ai porti di Hodeidah per le navi che trasportano merci che aiuteranno nella lotta contro il coronavirus. "Le conversazioni che abbiamo avuto con le due parti e le nostre consultazioni con la coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita e altri attori internazionali sono continue, dettagliate e costruttive", ha affermato Griffith. Per l’inviato Onu si “stanno compiendo buoni progressi" e le Nazioni Unite hanno raddoppiato gli sforzi per colmare le differenze "prima di convocare le parti in una riunione in cui questi accordi saranno presentati, confermati - spero - e adottati".Griffith ha intensificato gli sforzi per raggiungere un’intesa fra le parti in guerra dal 2014 dopo che lo scorso marzo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un appello per un cessate il fuoco globale, in modo che il mondo possa concentrarsi sulla lotta contro la pandemia di coronavirus. Lo scorso 8 aprile le coalizione militare a guida saudita ha annunciato un cessate il fuoco nel paese a partire dal 9 aprile per due settimane proprio per combattere l’eventuale diffusione del coronavirus. Finora un solo caso di coronavirus è stato confermato nello Yemen, dove circa l'80 per cento della popolazione, circa 24 milioni di persone, ha bisogno di aiuti umanitari. Tuttavia le organizzazioni impegnate nella distribuzione di aiuti temono una diffusione del virus che andrebbe provocare il caos in un paese con un sistema sanitario praticamente distrutto dopo cinque anni di guerra. (Res)