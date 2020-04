Russia: Putin rinvia celebrazioni 9 maggio a causa dell'epidemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato le autorità di sicurezza di modificare il programma per la parata del Giorno della Vittoria e di rinviare tutte le attività relative a causa dell'emergenza coronavirus. Voci su un possibile rinvio della parata militare per commemorare il 75mo anniversario dalla sconfitta del nazifascismo erano state diffuse nella serata di ieri, in seguito alle richieste delle associazioni di veterani dirette al capo dello Stato. "Il 9 maggio si avvicina, è una celebrazione che è stata e che sarà la più importante per il nostro paese, per ogni famiglia russa. Mi rivolgo ora a tutti i cittadini della Russia. Quest'anno è il 75mo dalla Grande Vittoria. Abbiamo iniziato i preparativi per questa data più importante in anticipo a livello federale e in tutte le regioni", ha dichiarato Putin nel corso di un incontro con membri permanenti del Consiglio di sicurezza. (segue) (Rum)