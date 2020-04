Russia: Putin rinvia celebrazioni 9 maggio a causa dell'epidemia di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha osservato che manca meno di un mese alle celebrazioni, ma che si presenta una scelta difficile nelle condizioni di emergenza da coronavirus. "I rischi associati all'epidemia, il cui picco non è stato superato, sono ancora estremamente elevati. E questo non mi dà il diritto di iniziare i preparativi per la parata e per altri eventi di massa. Pertanto, incarico il ministro della Difesa, i capi delle forze dell'ordine e le autorità a tutti i livelli di cambiare il programma, di riprogrammare la parata militare sulla Piazza Rossa e le sfilate nelle regioni. Ordino di rinviare tutti gli eventi pubblici di massa previsti per commemorare il 75mo anniversario della Grande Vittoria", ha detto il presidente. (segue) (Rum)