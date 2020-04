Russia: Putin rinvia celebrazioni 9 maggio a causa dell'epidemia di coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giorno della Vittoria quest'anno sarà una festa unificante per tutti, ha proseguito il presidente russo. "Questa data non può essere cancellata o riprogrammata. Non lo faremo. Ogni famiglia ricorderà e onorerà i loro eroi in questo giorno. Faremo tutto il necessario affinché i veterani sentano la nostra cura e gratitudine, useremo tutte le opportunità a nostra disposizione", ha assicurato Putin. "Sono sicuro che il 9 maggio, il Giorno della Vittoria di quest'anno, come sempre unificherà la società, il nostro popolo, l'intero paese, ci darà nuova forza per superare eventuali difficoltà e prove", ha aggiunto il presidente. (segue) (Rum)