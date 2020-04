Russia: Putin rinvia celebrazioni 9 maggio a causa dell'epidemia di coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo svolgimento della tradizionale parata non è stato in discussione fino a pochi giorni fa, quando ministero della Difesa e ancor prima il Cremlino ne avevano confermato i preparativi. Il primo segnale del possibile rinvio delle celebrazioni nella capitale è giunto ieri quando i veterani della Grande Guerra Patriottica hanno chiesto al presidente di rinviare la parata ad un periodo più favorevole dal punto di vista epidemiologico. Le celebrazioni, che si svolgono ininterrottamente da tre quarti di secolo, avrebbero visto nel 2020 la partecipazione nella capitale di un elevato numero di capi di Stato e di governo, non solo tra gli alleati storici di Mosca, ma anche tra i paesi dell'area Nato. In precedenza era stata annunciata anche la probabile presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro italiano, Giuseppe Conte. (Rum)