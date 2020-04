Lavoro: Parisi (Anpal), favorevole a lavoro in settore agricolo per chi ha reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni per fare presente a chi percepisce il reddito di cittadinanza che al momento si ha una domanda molto forte nel settore agricolo ci sono: bisogna solo capire se l’offerta di lavoro attuale è effettivamente congrua con le caratteristiche del soggetto. Lo ha dichiarato il presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive nel lavoro (Anpal), Domenico Parisi, durante la sua audizione di oggi in commissione Lavoro alla Camera. Commentando la proposta avanzata nei giorni scorsi dal ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, il presidente ha dichiarato che “ovviamente non sono contrario”. “Bisogna tuttavia farlo nel rispetto delle modalità con cui è stato predisposto il rapporto tra lavoro e reddito di cittadinanza: devono sussistere le condizioni per fornire un’offerta congrua a chi percepisce il reddito”, ha concluso. (Rin)