Egitto: presidente Al Sisi, risoluti nell’affrontare violazioni misure anti-coronavirus

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha promesso una risposta “risoluta” a qualsiasi tentativo di violare le misure messe in campo dal governo per contrastare la pandemia di coronavirus. "Lo Stato dovrà affrontare risolutamente qualsiasi trasgressione o violazione che metterebbe a repentaglio gli interessi della nazione e dei cittadini fino a quando non supereremo questo calvario”, ha dichiarato. "Stiamo attraversando una fase critica di fronte alla pandemia di coronavirus”, ha aggiunto il presidente egiziano. Al Sisi ha lodato la “resistenza del popolo egiziano nell'ultimo periodo”, confermando la fiducia nella responsabilità dei cittadini e la capacità di rispettare le misure del governo. Ieri anche il premier Mustafa Madbuli aveva esortato i governatori a continuare ad applicare con risolutezza le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus. Madbuli ha ordinato che parchi, spiagge e altri luoghi di ritrovo rimangano chiusi, in particolar modo nelle città costiere e lungo il Nilo in vista dell'avvicinarsi della Pasqua ortodossa il 19 aprile e dell'inizio del mese di Ramadan. Secondo gli ultimi dati, l’Egitto ha finora registrato 2.505 casi di coronavirus e 183 morti. (Cae)