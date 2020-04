Lavoro: Parisi (Anpal), trovato accordo con i sindacati per stabilizzazione 650 precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stabilizzazione dei 650 precari dell’Agenzia nazionale per le politiche attive nel lavoro (Anpal) si è trovato un accordo con i sindacati: faremo qualsiasi cosa per dare a tutti questa opportunità. Lo ha dichiarato il presidente Domenico Parisi durante la sua audizione di oggi in commissione Lavoro alla Camera dei deputati. “Bisognerà anzitutto approvare il piano industriale in modo che vengano garantite le risorse necessarie a portare avanti l’operazione: si partirà con i primi 500, dal momento che con le risorse che abbiamo attualmente a disposizione non possiamo fare di più”, ha spiegato, sottolineando che “sarà fatta una valutazione dei costi aggiuntivi da sostenere per l’assunzione degli altri 150, e da parte mia ci sarà tutto l’impegno per fare sì che si arrivi fino in fondo”. “Voglio ribadire che 500 è un punto di partenza, noi puntiamo a stabilizzare tutti: ma da qualche parte bisogna iniziare, e penso che nei prossimi due anni sarà possibile stabilizzare tutti i 650 precari”, ha concluso. (Rin)