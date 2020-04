Coronavirus: Mazzali (Fd'I), bene 56 milioni a fondo politiche sociali, Regione Lombardia guarda ai più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stanziamento di 56 milioni di euro da parte della giunta di Regione Lombardia per le attività previste nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali "è una cifra importante e maggiorata rispetto agli anni passati, proprio per incidere di più in un momento difficile in cui i più fragili sono ancora più colpiti". Lo dichiara in una nota Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Infatti questi aiuti - sottolinea - permetteranno di fornire servizi fondamentali come la presa in carico dei pazienti dimessi dagli ospedali, la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, il trasporto sociale per categorie fragili, la riorganizzazione delle attività diurne negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi e gli interventi per minorenni con genitori sottoposti a ricovero o isolamento. Mentre l'opposizione sa solo criticare e fare polemiche, noi - conclude Mazzali - continuiamo a lavorare al servizio dei cittadini per dare risposte anche in questo periodo drammatico".(com)