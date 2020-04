Monza: blitz della Polizia locale al “Buon pastore”, ritrovate due biciclette rubate e due denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intervento della Polizia locale – spiega in una nota l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – è la risposta a diverse segnalazioni di residenti che dalla fine di marzo sostenevano che all'interno dell'area ci fosse la presenza di persone non autorizzate. Le aree dismesse non sono terra di nessuno. Sona spazi dove, come nel resto della città, il controllo da parte della Polizia Locale è alto, anche grazie alla collaborazione dei proprietari delle aree e dei cittadini”. L'area denominata del “Convento Buon Pastore”, di proprietà di una società immobiliare, è abbandonata da circa vent'anni. Negli scorsi anni, d'accordo con la proprietà, era stato fatto un importante intervento di chiusura dei numerosi accessi ai fabbricati, con l'ausilio della presenza della Polizia locale. La proprietà, fino all'emergenza Covid – 19, ha tenuto costantemente monitorata l'area. L'operazione di ieri ha consentito al rappresentante della società immobiliare di accertare i danni apportati alle chiusure e l'entità dei ripristini, che inizieranno al più presto. (com)