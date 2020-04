Confindustria: Gualtieri, auguri a Bonomi, pronti a lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, afferma in una nota: "Voglio rivolgere a Carlo Bonomi i miei più sentiti auguri di buon lavoro. La sua designazione a presidente di Confindustria arriva in uno dei momenti più ardui e impegnativi della storia italiana del dopoguerra". L'esponente dell'esecutivo aggiunge che "le aziende e i lavoratori italiani si trovano di fronte a una sfida senza precedenti: sconfiggere il virus, proteggere la nostra capacità industriale e gestire una graduale ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza. Il governo è impegnato a sostenere il tessuto produttivo in questo difficile compito". Gualtieri, poi, osserva: "Così come è avvenuto durante la presidenza di Vincenzo Boccia, che voglio ringraziare per il lavoro in questi anni, sono convinto che il dialogo e la cooperazione con Confindustria proseguirà in maniera proficua per consentire al Paese di raggiungere l’obiettivo comune di superare questa crisi e costruire le condizioni per la ripresa". (Com)