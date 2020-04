Russia: Putin rinvia le celebrazioni del 9 maggio a causa dell'epidemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato le autorità di sicurezza di modificare il programma per la parata del Giorno della Vittoria e di rinviare tutte le attività relative a causa dell'emergenza coronavirus. Voci su un possibile rinvio della parata militare per commemorare il 75mo anniversario dalla sconfitta del nazifascismo erano state diffuse nella serata di ieri, in seguito alle richieste delle associazioni di veterani dirette al capo dello Stato. "Il 9 maggio si avvicina, è una celebrazione che è stata e che sarà la più importante per il nostro paese, per ogni famiglia russa. Mi rivolgo ora a tutti i cittadini della Russia. Quest'anno è il 75mo dalla Grande Vittoria. Abbiamo iniziato i preparativi per questa data più importante in anticipo a livello federale e in tutte le regioni", ha dichiarato Putin nel corso di un incontro con membri permanenti del Consiglio di sicurezza.Putin ha osservato che manca meno di un mese alle celebrazioni, ma che si presenta una scelta difficile nelle condizioni di emergenza da coronavirus. "I rischi associati all'epidemia, il cui picco non è stato superato, sono ancora estremamente elevati. E questo non mi dà il diritto di iniziare i preparativi per la parata e per altri eventi di massa. Pertanto, incarico il ministro della Difesa, i capi delle forze dell'ordine e le autorità a tutti i livelli di cambiare il programma, di riprogrammare la parata militare sulla Piazza Rossa e le sfilate nelle regioni. Ordino di rinviare tutti gli eventi pubblici di massa previsti per commemorare il 75mo anniversario della Grande Vittoria", ha detto il presidente.Il Giorno della Vittoria quest'anno sarà una festa unificante per tutti, ha proseguito il presidente russo. "Questa data non può essere cancellata o riprogrammata. Non lo faremo. Ogni famiglia ricorderà e onorerà i loro eroi in questo giorno. Faremo tutto il necessario affinché i veterani sentano la nostra cura e gratitudine, useremo tutte le opportunità a nostra disposizione", ha assicurato Putin. "Sono sicuro che il 9 maggio, il Giorno della Vittoria di quest'anno, come sempre unificherà la società, il nostro popolo, l'intero paese, ci darà nuova forza per superare eventuali difficoltà e prove", ha aggiunto il presidente.Lo svolgimento della tradizionale parata non è stato in discussione fino a pochi giorni fa, quando ministero della Difesa e ancor prima il Cremlino ne avevano confermato i preparativi. Il primo segnale del possibile rinvio delle celebrazioni nella capitale è giunto ieri quando i veterani della Grande Guerra Patriottica hanno chiesto al presidente di rinviare la parata ad un periodo più favorevole dal punto di vista epidemiologico. Le celebrazioni, che si svolgono ininterrottamente da tre quarti di secolo, avrebbero visto nel 2020 la partecipazione nella capitale di un elevato numero di capi di Stato e di governo, non solo tra gli alleati storici di Mosca, ma anche tra i paesi dell'area Nato. In precedenza era stata annunciata anche la probabile presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro italiano, Giuseppe Conte. (Res)