Coronavirus: a Monza ai musei civici le visite guidate diventano virtuali

- Partirà giovedì 23 aprile alle ore 15 il primo live dei Musei Civici di Monza. A tenerlo, la storica dell'arte Francesca Milazzo, responsabile dei Servizi educativi del Museo e da anni impegnata, insieme al Conservatore del Museo, Dario Porta, nella diffusione della conoscenza delle collezioni civiche monzesi. Dal secondo appuntamento, i visitatori saranno guidati lungo il percorso espositivo dalle operatrici di Opera d'Arte. Veri e propri eventi live completamente gratuiti, della durata di circa trenta minuti l'uno, durante i quali i visitatori virtuali saranno accompagnati alla scoperta delle opere esposte nelle sale del Museo. E non solo: i partecipanti, comodamente seduti nelle proprie abitazioni, potranno anche interagire in diretta con i relatori. I Musei Civici si sono avvalsi della collaborazione di Fabrica Ludens, già creatrice della webapp dei Musei Civici (a breve il lancio del percorso guidato per i bambini), che per l'occasione, ha messo a disposizione una piattaforma per videoconferenze ed un sistema di prenotazione online a numero chiuso (massimo 20 partecipanti a incontro). Questo il programma dei giovedì live: giovedì 23 aprile, ore 15: La Casa degli Umiliati. I Musei Civici dalle origini ad oggi; giovedì 30 aprile, ore 17.30: Le grandi opere. Dall'Ottocento all'età contemporanea; giovedì 7 maggio, ore 17.30: Volti e racconti. La galleria dei ritratti ci fa scoprire personaggi d'eccezione della nostra storia; giovedì 14 maggio, ore 17.30: Monza, fermo immagine. I dipinti dei Musei Civici raccontano le trasformazioni della nostra città. (segue) (Com)