Coronavirus: a Monza ai musei civici le visite guidate diventano virtuali (2)

- Soddisfatto l'assessore alla Cultura, Massimiliano Longo, che ha fortemente sostenuto questo progetto: "È per me motivo di grande orgoglio presentare questa iniziativa che testimonia l'impegno costante di quest'Amministrazione a promuovere l'arte ed il patrimonio cittadino. Lo facciamo "nonostante tutto", perché l'arte non si può fermare. Questo ciclo di visite live, che inauguriamo con una relatrice di eccezione, è il primo di una serie di iniziative che si svolgeranno virtualmente ai Musei Civici di Monza e che saranno rivolte sia ai bambini che a un pubblico adulto." Per i più piccoli è stato pensato il "GiocaMuseo da casa", ancora una volta in collaborazione con Opera d'Arte: ogni sabato alle 15, a partire dal 25 aprile - tramite dei video - saranno proposte delle attività creative che i bambini potranno realizzare in compagnia dei propri genitori. Si inizierà con l'arte contemporanea e il video "Nel magico mondo di forme e colori" per proseguire con i ritratti e i paesaggi. I lavori realizzati dai bambini saranno pubblicati sul sito web dei Musei Civici e sulle pagine social (Facebook ed Instagram) del Museo creando una galleria online. (Com)