Coronavirus: Carra (Pd), Lombardia in ritardo cig, senza impegno governo e Inps lavoratori lombardi subirebbero ritardi

- "Anche sul pagamento della cig si dimostra quanto sia importante la collaborazione tra enti locali, governo e strutture centrali. Se non fosse per l'impegno garantito da governo e Inps le imprese e i lavoratori lombardi subirebbero gravi ritardi per il pagamento della Cig visto che la Regione Lombardia è tra le ultime ad aver presentato le domande". Lo dichiara in una nota Marco Carra, deputato del Partito democratico. (com)