Coronavirus: Brasile, Senato approva testo legge costituzionale sul "bilancio di guerra"

- Il Senato del Brasile ha approvato il testo principale della legge costituzionale (Pec) relativa al "bilancio di guerra" con 58 voti favorevoli e 21 contrari. Il testo consente di contabilizzare le spese affrontate per contrastare la crisi sanitaria ed economica nata dalla pandemia del nuovo coronavirus separatamente dal bilancio "ordinario" dello stato. Trattandosi di un emendamento alla Costituzione, l'approvazione richiede maggioranza qualificata (49 voti favorevoli) e procedura rinforzata (doppio passaggio nelle camere e approvazione della legge in due fasi). La legge mira a garantire la trasparenza delle spese effettuate in regime di urgenza e dunque senza gare di appalto. La legge, inoltre, autorizza la Banca centrale (Bc) ad operare nel mercato secondario. (segue) (brb)