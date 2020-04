Coronavirus: Brasile, Senato approva testo legge costituzionale sul "bilancio di guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Bilancio di guerra" prevede uno straordinario regime fiscale, finanziario e contrattuale varato per far fronte alla calamità pubblica generata dalla diffusione del nuovo coronavirus e prevede l'eliminazione dei vincoli legali per la spesa. Verrà tuttavia approvata una norma sull'assunzione di personale, sull'affidamento di lavori e sull'acquisto di servizi, in modo da garantite, quando possibile, concorrenza e pari condizioni per tutti. Verrà inoltre creato un "Comitato di gestione della crisi" che sarà responsabile dell'approvazione delle azioni del regime di emergenza. (segue) (brb)