Imprese: Generali, variazione del capitale sociale dopo attuazione Piano di incentivazione

- Si informa che il capitale sociale di Assicurazioni Generali, interamente sottoscritto e versato, ammonta ora a 1.576.052.047 euro, essendo stato eseguito l’aumento del capitale sociale in attuazione del Piano di incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2017, approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2017. Lo si apprende da un comunicato stampa di Generali. Il 16 aprile 2020 è stata formalizzata l’iscrizione presso il Registro delle imprese della Venezia Giulia della relativa attestazione. Conseguentemente, il capitale sociale risulta suddiviso in 1.576.052.047 azioni ordinarie, ciascuna dal valore nominale di un euro. (Com)