© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia, ha chiarito che "come stiamo vedendo siamo in un trend discendente con le curve di contagi guariti e decessi che hanno, come avevamo detto, uno sfasamento temporale". (Rin)