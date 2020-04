Coronavirus: Spadafora incontra assessore Sport Frongia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'assessore allo Sport e grandi eventi di Roma Capitale Daniele Frongia ha partecipato a un colloquio con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora insieme agli assessori allo Sport delle Città metropolitane. Obiettivo della video conference: fare squadra contro la crisi e trovare soluzioni che possano dare ristoro ad un settore, quello dello sport, fortemente colpito e che, più di altri, ripartirà con maggiore difficoltà. Dal confronto con il comparto sportivo sui territori sono emerse ulteriori ipotesi di iniziative che si crede possano essere utili per migliorare l'efficacia dell'intervento governativo a tutela dello sport nazionale e locale e che sono state sottoposto alla valutazione del governo e all'Anci, oggi presente alla video conferenza. Il ministro Spadafora ha manifestato apertura e massimo sostegno accennando ad una crisi che avrà durata non breve e ha aggiunto che, oltre a quanto già fatto per il mese di marzo, verranno proposte nuove misure al tavolo con il Mef. La riunione si è conclusa con l'appuntamento per nuovi incontri nelle prossime settimane, per aggiornamenti e condivisione delle misure. (Com)