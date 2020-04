© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia, esprime "un grande e caloroso in bocca al lupo a Carlo Bonomi per vincere la grande sfida di un nuovo rinascimento industriale dopo la crisi in corso". L'export, aggiunge Ferro, "deve essere un key driver di questa ripresa. Guardo quindi con ottimismo alla continuità della collaborazione con Confindustria per rafforzare e innovare insieme il supporto di Ice alle imprese".(Com)