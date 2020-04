Coronavirus: Regione Lombardia chiede a governo sostegno per asili nido accreditati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dettaglio - ha aggiunto l'assessore alle Politiche Sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini - abbiamo chiesto un contributo straordinario una tantum pari a 100 euro al mese per bambino, a decorrere dal 5 marzo scorso e per il perdurare di tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, da erogarsi a tutte le strutture della rete della prima infanzia dai nidi, ai servizi integrativi, ai servizi educativi domiciliari, alle sezioni primavera, alle scuole per l'infanzia parificate e accreditate. Oltre alla garanzia della detraibilità delle rette pagate dalle famiglie ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo scorso". "Inoltre - ha precisato l'assessore all'Istruzione, formazione, lavoro Melania Rizzoli - abbiamo chiesto anche l'anticipazione del riparto delle risorse del sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, in modo che l'annualità 2020 arrivi in maniera celere, dal momento che la situazione è particolarmente critica, e non alla fine dell'anno, rendendoci possibile predisporre una puntuale programmazione regionale per contribuire al sostegno e allo sviluppo della rete". "Infine, - ha concluso Piani - per garantire maggiore liquidità al settore, per quanto attiene la misura 'Nidi gratis' è stata anticipata da Regione la possibilità per i Comuni di rendicontare le rette dei mesi di gennaio e febbraio così da accelerare la liquidazione delle relative somme". (com)